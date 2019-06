Benicio del Toro podría interpretar al villano

¿Será The Suicide Squad un reboot o una secuela? Su director James Gunn se rehúsa a aclararlo por el momento, pero sospechamos que es una continuación directa de Escuadrón Suicida, ignorando su terrible Joker.

Esta mañana, Empire sorprende con reactivando un interesante rumor: el actor boricua Benicio del Toro podría trabajar nuevamente con James Gunn (Guardians of the Galaxy Vol. 1) pero en el papel del antagonista principal de The Suicide Squad.

La fuente indica que Del Toro está en charlas iniciales para que esto suceda.