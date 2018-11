Bill Gates recomienda ver la serie para entender el mundo de la tecnología – Silicon Valley

¿Cuántas veces viendo Silicon Valley no te has preguntado que tan apegada es a la realidad? Pues todo parece indicar que la serie de Mike Judge (Beavis and Butt-Head) es una copia muy fiel a lo que pasa en Silicon Valley, la zona sur de San Francisco lugar que da nombre a la producción de HBO, así lo ha dicho Bill Gates.

El socio fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, el día de ayer escribió en su blog personal una opinión sobre esta comedia de tecnología y startups donde vemos a Richard Hendricks (Thomas Middleditch) y compañía tratar de triunfar en este mundo competido de aplicaciones y programadores.

En su texto, Gates resalta que si cualquiera quiere entender un poco de cómo se maneja Silicon Valley, aunque está consciente que muchas de las situaciones son un tanto exageradas en pos de que la ficción tenga un mejor desarrollo. Aclara que hay muchas cuestiones como la personalidad de los programadores que son muy bien retratadas, tanto que él se llega a identificar con el personaje protagonista.