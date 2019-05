Bill Murray quiere estar en la secuela de Ghostbusters

¿A quién debes llamar, Jason Reitman? ¡Pues a Bill Murray, por supuesto!

Mientras el director y su staff se preparan para entrar en producción de la nueva película Ghostbusters, un elemento muy importante de las películas originales expresó su interés en participar. Al charlar con Indiewire sobre el tema, Murray expresó:

“Estuve en esa película [el reboot de 2016] simplemente porque me lo pidieron, y sabía que si decía que no, estaría diciendo que no apoyaba esa película. Me sentía como, ‘OK, voy a apoyarlos porque yo los apoyo como personas’. Así que hice esa y ahora haría esta también”.