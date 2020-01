Billie Eilish escribirá y cantará el tema principal

Las películas de James Bond 007 siempre se han caracterizado por tener temas principales geniales, interpretados por artistas de renombre. Y No Time to Die no será la excepción.

La producción de la última película de James Bond con Daniel Craig como estelar anunció que la californiana Billie Eilish será quien escriba e interprete la canción titular.

“Estamos emocionados de anunciar que tanto Billie como FINNEAS han escrito una increíblemente poderosa y emotiva canción para No Time to Die, la cual es un trabajo impecablemente forjado con la historia emocional del filme”, declararon los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Por su parte, la cantante de 18 años de edad y ganadora de múltiples premios Grammy expresó:

“Es una locura ser parte de esto, desde cualquier ángulo que lo veas. Poder convertir en score el tema de una película que es parte de una serie tan legendaria es un enorme honor. James Bond es la franquicia de películas más cool que existirá para siempre. Sigo en shock“.

¿Superará el poderoso “Skyfall” de Adele? Lo sabremos el 10 de abril de 2020, cuando No Time to Die llegue a salas de cine.