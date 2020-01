Billy Eichner se suma al elenco de la tercera temporada – American Crime Story

Billy Eichner , mejor conocido por muchos como Billy on the Street , se ha sumado al elenco de Impeachment: American Crime Story , la tercera temporada de esta serie antológica de FX , en el papel de Matt Drudge , un famoso comentarista político estadounidense.

Eichner compartirá crédito en pantalla con Beanie Feldstein (Booksmart) como Monica Lewinsky, Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson) como Linda Tripp, Annaleigh Ashford (Masters of Sex) como Paula Jones y Clive Owen (Closer) como Bill Clinton.

Impeachment: American Crime Story está basada en el libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President del autor Jeffrey Toobin, el cual será adaptado por Sarah Burgees. Mientras que Richard Shepard (Girls, Sweetbitter) será el director y productor ejecutivo de la serie, así lo reportó Deadline el día de hoy.

El estreno programado en septiembre sufrió un retraso y ahora se sabe que podría emitirse hasta el próximo año.