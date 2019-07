Biopic de Elvis Presley ya tiene protagonista

¿Quién será el actor que encarne al legendario Rey del Rock, Elvis Presley?

Después de algunos días y un peculiar shortlist, por fin existe una respuesta: Austin Butler.

Así, Baz Luhrmann tiene al estelar que hará mancuerna con Tom Hanks en el papel del manager de Presley, Tom Parker.

Hemos visto a Butler en series como Arrow y The Shannara Chronicles, además de The Dead Don’t Die y próximamente en Once Upon a Time in Hollywood.

Se dice que Luhrmann lo eligió por sus “habilidades naturales” y talento vocal cuando lo vió en The Iceman Cometh (2018) con Denzel Washington.

Lo que muchos fans de El Rey alegan en redes sociales es que Butler no guarda casi ningún parecido físico con Presley, pero nosotros pensamos en Rami Malek con Bohemian Rhapsody… y quizás sería mejor darles el beneficio de la duda. ¿No lo creen?