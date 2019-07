Black Adam y un cameo cancelado

Esta moda hollywoodense de convertir lo blanco y lo negro en una escala de grises –es decir, convertir a villanos en seres incomprendidos y hasta en antihéroes como el caso de Venom– posiblemente toque fondo con Black Adam, quien fuera el antagonista más importante de Shazam! desde hace décadas y que gracias a la insistencia y el ego de Dwayne Johnson tendrá su filme independiente y teóricamente convirtiéndolo incluso en un héroe incomprendido.

Ok, concuerdo en que DC Comics y Marvel Comics han hecho algo similar en sus historietas –particularmente el The New 52 de DC­– cambiando la personalidad y motivos de los malvados y hasta haciendo que de vez en cuando (o definitivamente) se pasen “con los buenos”, como ha sido el caso del simbionte negro y Deadpool, pero el caso de Black Adam es especial. Es como si Darth Vader se hubiera “hecho bueno” y seguido ayudando a La Fuerza en lugar de un arrepentimiento y emancipación antes de morir. No sé… en este caso en especial creo que le quitará “carnita” a la batalla de Shazam!… aunque es un hecho que este filme fue más guasa que seriedad, y es justo lo que le gustó a la gente.