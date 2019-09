BLACKFOX, Bananya 2 y Galactic Heroes llegarán a Crunchyroll

Bananya and the Curious Bunch: La segunda temporada de la que les hablamos hace algunas semanas estrenará episodios semanales a partir del 30 de septiembre a las 6:30 pm.

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Second se estrenará el 26 de septiembre a las 6:30 pm.

Su emocionante sinopsis describe: Año 796 UC (Año 487 del Calendario Imperial). La expedición de la Alianza de Planetas Libres, con un total de 30 millones de soldados, entró en territorio Imperial y se enfrentó a la enorme flota del Almirante Reinhard y a la flota al completo del Imperio Galáctico, liderada también por Reinhard como su nuevo vicecomandante. Como resultado, la Alianza perdió tres de sus ocho flotas. Sin embargo, tras conocer las intenciones del Gran Consejo de la Alianza de Planetas Libres, el comandante Lobos dio a las flotas supervivientes la orden de vivir para reagruparse y continuar con la batalla. Reinhard, quien ansía una victoria perfecta, se aproxima a la zona en la que se reúnen las flotas restantes de la Alianza. Así se alza el telón de la Batalla de Amritsar.

¿Cuál de estos títulos anime les emociona más?