Lo que mejor está saliendo esta temporada es lo que tiene que ver con Jon y su pasado. Con cada capítulo que pasa, él va aprendiendo un poquito más sobre lo que pasó realmente, pero nunca terminan de darnos toda la información. Esto sirve para poder estirar la historia de manera orgánica y no hacer que se agote en los primero episodios. Acá tenemos que hablar de los dos puntos de vistas de los hermanos porque por lo que pudimos ver en Malefic, más allá del odio que debió tener por lo que le hicieron, parece que se siente más cerca de los Marcianos Blancos que de los verdes. No sé si ustedes lo notaron, pero en ese segundo en el que está amenazando a Kelly, las garras son de la otra especie, no de la suya y me parece que con esto podemos acercarnos un poco más él. Obviamente, todos sabemos que los Marcianos Blancos son siempre los malos de esta historia, pero no se le puede culpar a él por lo que le pasó, sólo podemos echarle la culpa a su especie.

Si bien la semana pasada terminé un poco enojado con el capítulo de Supergirl, puedo decir que luego del 5×03 tengo mis ojos puestos otra vez en modo curioso. Lo que me había molestado era cómo el amor simple de los personajes se había vuelto más importante que la historia principal y eso no estuvo bueno. En esta semana, la serie volvió a concentrarse en lo que importa y nos dieron un episodio con un montón de cuestiones para conversar, muchos misterios para resolver y algunas especulaciones para hacer . Entonces, vamos a hablar de lo que podría ser realmente el comienzo de esta nueva temporada de Supergirl. Sí, sabemos que empezó hace dos semanas y que el que Kara le haya dicho la verdad a Lena es importante, pero la trama terminó de arrancar hoy y ahora sí podemos discutir mucho más.

Por lo que vimos en los recuerdos de J’onn el único problema que tenía el pequeño Malefic era ser diferente al resto. Según la cultura de los marcianos, uno necesita poder conectarse a la colmena y si no lo hace, no es parte de ellos. El tema es que además de eso, Malefic tenía el poder de controlar mentes y cuando lo hacían enojar, no reaccionaba de la mejor manera. Así que el padre de ellos lo encerró para que no lastime a nadie mientras trata de buscar una solución. Lo único que quería el pequeño Malefic era formar parte de su especie pero ellos lo empujaron al abismo y los Marcianos Blancos lo ayudar a levantarse. Entonces, ahora no sólo odia a su especie madre, sino que quiere ser representante de lo que ellos consideran el enemigo. Todavía no sabemos cuál es el objetivo principal de él y sus camaradas. Pero por ahora podemos decir que odia a su familia y que si quiere lo mismo que los Marcianos Blancos, va a querer la destrucción de los verdes.

Durante todo el episodio Malefic estuvo tratando de buscar la manera de resetear su cerebro y cuando lo hizo, quedó conectado a Kelly, haciendo que ella sea la única persona capaz de verlo a pesar de la cara que esté usando. Mi mayor problema con esto es que al ser la única persona, ya que ni J’onn puede hacerlo, no entiendo cuál habrá sido el motivo para hacer que se vaya. Si algo aprendimos Kelly en estos episodios es que ama su trabajo, sus pacientes y que no le tiene miedo a nada. Pero no sólo esto, sino que además, podría ser la llave para destruir a Malefic, pero al transformarse en un peligro para el alien, esto hace que Kelly se transforme en un blanco fácil. El tema es que si antes no lo molestaba serlo, ahora que además puede verlo, tampoco debería molestarle, sino que todo lo contrario. Si yo me hubiese encargado de esto, hubiese hecho que no tenga esta habilidad porque ahí sí tenía motivos para tener miedo enserio. Así que imagino que en un futuro van a necesitar esto pero como la actriz que hace Kelly necesitaba vacaciones, va a quedar pendiente para cuando vuelva.