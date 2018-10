Bob Odenkirk habla sobre el futuro de Jimmy y Kim – Better Call Saul

No quisiera que Kim estuviese con Saul. Al final, ella no puede estar con él. Saul es peligroso. Él no es un abogado que sólo está ‘ayudando’ a narcotraficantes, también a personas sin dinero con una mala reputación. Él es malo y está buscando su beneficio propio, jodiendo a los demás a través de la ley.

— Bob Odenkirk