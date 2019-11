Bonds – The Walking Dead

Por un lado tuvimos la historia de Carol y Daryl . La ex Reina , hastiada de la amenaza de Los Susurradores , sale al llano a entender cómo enfrentar a los de las máscaras. Daryl la sigue y acompaña. Luego de un guiño MUY fuerte a que Daryl está perdidamente enamorado de Carol (¡se viene bueno esto!), vemos que la intención de ver los movimientos del grupo contrario en realidad era una estrategia de Carol para llevarse a un Susurrador secuestrado y que así cuente más sobre los planes de Alpha . Veremos qué sucede.

En un artículo de la semana pasada dijimos que se fue Rick y The Walking Dead renació. Con Bonds estamos aún más seguros de ello: el sexto episodio de esta décima temporada fue otra demostración que la serie va por el camino correcto.

A todo esto, la figura de Siddiq sigue dando de qué hablar. El final de esta trama lo ve soñando que está con su hija Coco en brazos, asustado en las cercanías de las aspas del molino de Alexandria . ¿Sabremos finalmente si traicionó a su grupo y los entregó a Alpha ? ¿O será que finalmente es un ex Susurrador ?

Como tercera pata de la historia lo tenemos al bueno de Eugene y su radio instalada en Hilltop. Funciona, y muy bien: logra conectarse con una sobreviviente de la que aún no sabemos ni nombre ni comunidad. Eugene, por su parte, pecando de bueno, revela datos. ¿Será una amenaza a futuro? No lo creemos, pero sí que se está abriendo el arco de (¡SPOILER DEL CÓMIC!) la gente del Commonwealth para afrontar luego de la Guerra contra Los Susurradores. Aunque, momento: también puede ser la conexión con el grupo que se llevó a Rick o con el desarrollo del spin-off Fear The Walking Dead.

Esta nueva arista de la trama general va a dar mucho material. Como viene la cuestión, creemos que será muy bien manejado… O eso esperamos.