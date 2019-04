Bonnie & Clyde – The Act

Wisconsi el ansiado lugar para nuestros tortolitos… ¿Oh eso era lo imaginable? El escenario no pinta como se creía, un pequeño pueblo y el recibimiento por parte de la madre de Nick, la famosísima actriz Juliette Lewis y lamentablemente no es el esperado, ya que no hay mucho trato entre ambas.

Al llegar a la casa nota un ambiente desmejorado, encima la habitación de Nick es un desastre, entre sus pertenencias todas tiradas y su colección de piedras, Gypsy se esta arrepintiendo, es más, le agarra remordimiento y la mejor manera de hacerlo es escribiendo en su Facebook que su madre murió, lo que llama no solo la atención a sus seguidores, sino a su mejor amiga, su vecina y sirve de evidencia a la policía e ir a buscarla.