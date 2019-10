A lo largo de los años, Supernatural nos ha manteniendo al borde de nuestras emociones, convirtiéndose en la serie favorita de muchos. Con la última temporada ya estrenada, dialogamos con el escritor y productor ejecutivo Brad Buckner para averiguar qué nos depara el final de una época en la televisión.

Spoiler Time: Se ha revelado que en la temporada 15 Sam y Dean se enfrentarán a muchos de los monstruos y demonios con los que han luchado antes. ¿Qué puede adelantarnos acerca de este aspecto de la nueva temporada? Brad Buckner: No quiero spoilear demasiado, pero puedo decir que va a ser muy divertido, porque no son sólo los monstruos. Hay otros personajes que también van a volver. Tal vez algunos que no pasaron de la cuarta temporada. Creo que una de las cosas divertidas de esta temporada es rendir homenaje a todo lo anterior. Al traer de regreso a esos personajes, estamos honrando el pasado de Supernatural, pero no es simplemente algo simbólico. Esos personajes tratarán de hacer cosas que nunca los hemos visto hacer. Creo que será muy divertido. ST: ¿Se sorprendieron algunos de esos actores cuando los llamaron para volver a Supernatural? BB: Claro que sí. Algunos creían que nunca iban a regresar al programa, pero lo hicieron. Por eso la última temporada será realmente fascinante. A algunos no los pudimos traer de regreso. Hay quienes dijeron: “¡No hay posibilidad de hacerlo!” Pero va a ser muy divertido. Sólo espero que no hayan envejecido mucho, porque sería un problema para la gente de maquillaje. ST: ¿Cómo describiría el proceso de decidir qué personajes regresarían? ¿Se fijaron si encajaban con los temas de la nueva temporada, o había otros objetivos que tener en consideración? BB: Lo pensamos a un nivel emocional. Creo que la fortaleza del show es que no está basado sólo en las aventuras de los personajes, sino en los personajes mismos. Nos fijamos en la gente que es importante desde el punto de vista emocional, y que significa algo para los hermanos a nivel personal. Creo que esa fue la prueba que usamos, aunque no quiero dar la impresión de que vamos a tener una ola tras otra de personajes del pasado. Eso no tendría sentido; los personajes van a ir regresando en la medida en que encajen en la historia.

ST: En el pasado hemos visto a los hermanos Winchester aliarse con otros cazadores, incluyendo ángeles y demonios. Ahora que Dios esencialmente ha resuelto destruir su mundo, ¿van a encontrar nuevos aliados de ese tipo? BB: Definitivamente van a encontrar aliados de ese tipo. Sí. ¿Sabes qué? Creo que es realmente interesante, porque es muy raro que un programa que lleva tanto tiempo en el aire cambie las reglas del juego – pero creo que esa afirmación es verdad en el caso de Supernatural. Eso es especialmente cierto esta temporada, con toda la exploración del sistema de creencias, así como la idea detrás de la naturaleza del libre albedrío. ST: ¿Qué quiere decir con eso? BB: Si los seres humanos tuvieran libre albedrío esencialmente para poder resolver sus problemas a medida que surgen, uno podría pensar que Dios intervendría si la situación fuera realmente grave. Pero si luego te das cuenta de que ese Dios – en el cual siempre tuviste algún tipo de fe – en realidad está provocando acontecimientos catastróficos, ¿no estarías obligado a utilizar tu libre albedrío para tratar de detenerlo? Todo el concepto de libre albedrío adquiere entonces un nuevo significado. No es algo que te fue dado. Es algo que tienes y que ahora debes utilizar de algún modo contra quien te lo dio. Es interesante. ST: Podría usarse un poco el humor al poner a prueba esta teoría del libre albedrío versus predeterminación. ¿Los guionistas están usando el humor? BB: No tenemos previsto hacer muchos episodios de comedia, porque esta temporada hay mucho en juego. Hay levedad donde puede haberla, pero no hay ningún episodio totalmente cómico. Las cosas no funcionan como antes, así que hay un episodio divertido donde todos deben aceptar el hecho de que ya no rigen las antiguas normas. Todas las cosas que solían funcionar para Castiel [interpretado por Misha Collins] o Sam o Dean; nada de eso tiene sentido. Es divertido.

ST: Llegar a la temporada final es un momento muy movilizador. ¿Cuán emotivo fue para ustedes el último Comic-Con del programa en San Diego? BB: Fue muy emotivo. El panel dio un giro interesante, porque la mayor parte del tiempo tuvo un tono ligero y despreocupado, pero hacia el final, Rob [Benedict, que hace el papel de Chuck Shurley/Dios] y Richard [Speight Jr., que interpreta a Gabriel] le pidieron a los muchachos que fueran profundos. Se les pidió que reflexionaran sobre lo que dejaban atrás o lo que esperaban haber logrado, y se percibió el cambio en el ambiente. Ahí fue cuando la gente comenzó a ponerse realmente emotiva. ST: Hace 9 años que usted trabaja en el programa. ¿Cómo se sentirá al dejarlo definitivamente después del episodio final? BB: Estoy tratando de no pensar en eso. Al final de la última página de cada guión de Supernatural dice “continuará”, no dice “fin”. Hace poco estaba almorzando con [el productor ejecutivo] Andrew [Dabb] y le dije: “Estás escribiendo el guión del episodio final. Por primera vez en la historia de Supernatural, dirá ‘fin’ “. Y nos quedamos los dos callados, pensando. Va a ser difícil. ST: ¿Cuál es el secreto del éxito del programa? BB: A diferencia de la mayoría de los shows, parece que los fans de Supernatural no la ven una temporada o dos y después pasan a otra cosa. Con otros programas, los fans evolucionan y sus gustos cambian, o simplemente se vuelven demasiado viejos para el programa. Pero los fans de Supernatural no sólo no hacen eso, sino que nuevas generaciones empiezan a conocer el show, algo que casi nunca pasa en televisión.

ST: ¿Cuándo se dio cuenta de que eso era lo que estaba pasando con Supernatural? BB: Fui profesor en la universidad durante ocho años; parte de ese tiempo fue mientras estaba haciendo el programa. Y esos chicos eran fanáticos rabiosos. Recordaban cuando sus padres miraban el programa y no los dejaban mirar a ellos porque era demasiado fuerte para que lo vieran justo antes de irse a dormir – pero luego, de un día para otro, se convirtieron en fans. Le sucedió también a la hija de un vecino mío: cuando comenzó la universidad, así fue como conoció a todos sus amigos, porque había grupos que miraban Supernatural en la universidad a la que ella iba. Es impresionante cuánta gente se ha visto atraída por el show. ST: ¿Este realmente es el fin del universo Supernatural? BB: Siempre se habla de la posibilidad de hacer un spinoff, pero no sé lo que va a pasar. Parte del motivo por el cual algunos intentos de spinoff no han funcionado es porque este programa simplemente encontró una veta de oro. Supernatural tiene que ver con la química entre los muchachos, Jared y Jensen. Y luego, cuando se incorporó Misha Collins, funcionó fantástico. También funcionó cuando incorporamos a Jack [interpretado por Alexander Calvert]. Eso casi nunca sucede. Honestamente siento que no hay una fórmula para el show. Eso es lo extraño. Este programa es una anomalía por la belleza de su maquinaria y por la química entre los actores. Por eso, cada vez que uno presenta una idea para hacer un spinoff de Supernatural, o cada vez que lo filma, es muy difícil llegar a ese nivel. Obviamente, algunos de esos spinoffs no funcionaron también por otros motivos, pero cuando uno los compara con el original, lo que uno quiere es una gran secuela que esté a la altura. Supernatural es una colección tan rara de hermosas casualidades, que va a ser difícil volver a llegar a ese nivel.