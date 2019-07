Brad Pitt producirá una competencia de construcción LEGO en FOX

El show proviene de Endemol Shine North America (que produce la franquicia The Masked Singer y MasterChef) y Plan B , la productora de Brad Pitt. El actor ha reconocido en varias entrevistas que es fan de LEGO y que incluso posee una colección de bloques que no permite que sus hijos utilicen, así que debe estar bastante emocionado con este prpyecto.

“LEGO Masters tiene todo lo que deseas en un reality de competencia: un giro increíblemente peculiar y único en una marca venerada por miles de millones de personas, emocionantes batallas en equipo impulsadas por la creatividad y una premisa que es muy amigable para la familia”, dijo Rob Wade, Presidente de entretenimiento alternativo y especiales para Fox Entertainment, dijo en un comunicado. “Es audaz, divertido y diferente a todo lo demás en televisión, y estamos encantados de llevar a LEGO Masters a los fanáticos estadounidenses”, agregó.

LEGO Masters se une a los ya establecidos realitys en FOX como Masked Singer, MasterChef, So You Think You Can Dance, Hell’s Kitchen, Beat Shazam y Spin the Wheel.