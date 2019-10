Brad Pitt quiere un papel en la serie de Steven Knight – Peaky Blinders

Gracias a su distribución en Netflix a nivel mundial, Peaky Blinders se ha vuelto una serie más que popular y por eso no nos sorprende que los famosos de Hollywood estén volteando a verla.

En entrevista con The Guardian, el creador Steven Knight reveló que hay una larga lista de famosos que se han puesto en contacto con la producción para tener una aparición en la serie de la BBC, incluyendo a Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood).

“Tenemos muchas personas que se ponen en contacto y quieren participar. Está Brad Pitt, Snoop Dogg y A$AP Rocky. Creo que en la sexta temporada abriremos un poco la puerta para que participen algunos actores famosos.”, explicó Knight.