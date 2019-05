Bran + Varys: ¿la clave del final? – Game of Thrones

La cuestión, queja o crítica hacia nuestro escrito fue que Bran supuestamente no podía ver el futuro, que su habilidad solamente estaba destinada a ver sucesos del pasado. Pero, ¿por qué decimos que el tiempo parece darnos la razón? Porque cierto momento en The Bells hizo comparar una visión del Stark lisiado con lo sucedido: en su momento, Bran había visto en una de sus visiones, a Drogon volando sobre King’s Landing . Dejamos los ejemplos.

¿Cómo hacemos entrar a Varys en este artículo? Así. En otra nota que escribimos hace unos días , nos dimos cuenta que Varys fue, es y será el único y verdadero protector de Los Siete Reinos . ¿Cómo hacer hincapié en esa afirmación? Fácil: como está del lado del pueblo, en The Bells lo vimos escribir cartas o pequeños mensajes a enviar a través de cuervos, y suponemos que llegaron a manos de los dornienses, al Valle , a las Islas de Hierro y por supuesto al Norte (o sea, Sansa ), y si esto no pasó, algunos de sus pajaritos esparcirán su mensaje.

En ningún sitio especializado en los libros y en la serie nombran que un warg o un cambiapieles pueda dominar la mente de un dragón, pero vamos, estamos frente a Game Of Thrones , serie que a su vez está alejada de los libros a estas alturas, así que todo es probable: que Bran sea Drogon no es una locura tal.

Sí, Game Of Thrones se está volviendo indescifrable en cuanto a su final, y los rumores de ver a Bran en el Trono están aumentando. Sin embargo, desde It’s Spoiler Time somos un poco más cautelosos y pensamos que los resultados pueden ser tres si es que todo lo anterior se da: Bran como Rey o, como siempre dice, que no puede serlo, es capaz de entregárselo a Sansa y a Tyrion (por un lado, creemos que el pequeño Lannister para nosotros vive; por otro lado, no olvidemos su charla en la noche previa a The Long Night que en esta nota analizamos y enfatizamos) o directamente acéfalo en cuanto a una sola figura de un Rey o una Reina, o sea, una suerte de “gobierno” en conjunto.

El tiempo nos dirá, nuevamente.