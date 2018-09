Brec Bassinger será Stargirl en la nueva serie de DC Universe

¡Atención, fanáticos de DC! La plataforma digital de la franquicia ha encontrado a la actriz que encarnará a Stargirl en su próxima serie en solitario. Se trata de la joven Brec Bassinger, de 19 años, conocida por participar en la comedia School of Rock de Nickelodeon y en Bella and the Bulldogs.

Creada por Geoff Johns en 1999, el personaje de Courtney Whitmore (Stargirl), es una adolescente típica de Los Ángeles que de repente es desarraigada para mudarse con la familia de su padrastro en Blue Valley, Nebraska. Ella será la engarcada de reclutar a un improbable grupo de jóvenes héroes para detener a los villanos del pasado. La serie contará con apariciones y múltiples referencias a los miembros de la Sociedad de la Justicia de América.

Stargirl ha aparecido anteriormente en series como Smalville y Legends of Tomorrow.

“La calidez, la fuerza, el humor y la energía positiva de Brec son fundamentales para quién es Courtney Whitmore. Estoy muy agradecido de que haya firmado para el papel”, dijo Geoff Johns, quien además escribirá el primer episodio del programa.