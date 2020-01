Citadel, el próximo programa de Amazon Prime Video que se estrenará este año, ha incorporado a Kirk por una cantidad indeterminada de episodios.

El director es conocido por su reciente película que fue producida por los Russo, 21 Bridges. Sin embargo, Kirk no es ajeno a la televisión, ya que ha dirigido episodios de Game of Thrones, Luther, Dexter y Penny Dreadful, entre otros.

La serie seguirá a un grupo de operativos encubiertos a quienes se les borraron los recuerdos en un evento apocalíptico siete años antes de intentar detener una fuerza malévola. Priyanka Chopra (Baywatch) y Richard Madden (Game of Thrones) protagonizarán el show.

Los hermanos Russo serán productores ejecutivos a través de AGBO. Algunos de los proyectos llevados a cabo por la productora son 21 Bridges, Community y Mosul. Las próximas películas incluyen Dhaka, Everything Everywhere All At Once, Magic: The Gathering y Cherry.