Bruce Campbell dice que no volverá a interpretar a Ash en el futuro – Ash vs. Evil Dead

La cancelación de Ash vs Evil Dead este año por parte de Starz parece haber puesto punto final a la icónica interpretación de Bruce Campbell. Recientemente, el actor ha dicho que no quiere volver a ponerse en la piel del antihéroe.

“No. No. Nunca”, manifestó Campbell a Digital Spy sobre la posibilidad de retomar el papel de Ash Williams. “Nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida. Lo único que he lamentado son las cosas que no he hecho. Cuando termino, he terminado”.

“Todo el mundo asume que se puede atraer a los actores nuevamente como un boxeador. Como: ‘Si te diera 2 millones de dólares, de repente ¿te interesarías en volver a cubrirte de sangre?’”, añadió el actor.

Campbell interpretó por primera vez a Ash en la película de 1981, Evil Dead, dirigida por Sam Raimi. Luego, volvió a repetir el papel en las siguientes dos cintas de la trilogía, Evil Dead II (1987) y Army of Darkness (1992). En 2015, el actor fue convocado para resucitar al personaje en la serie de tres temporadas de Starz.

“Para que lo sepas, nada volverá a interesarme en soportar ese tipo de dificultades. Soy un hombre de 60 años, ¿cuánto tiempo más tendré que estar boca abajo en la tierra?”, expresó Bruce. “Me parece una pregunta realmente fascinante que la gente simplemente asuma que en algún momento me ofrecerán suficiente dinero y diré, ‘¡Sí! ¡Vamos a hacerlo!’, O que me aburriré lo suficiente. Ya no tengo tiempo de volver a jugar con Ash“.