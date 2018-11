Bryan Cranston no sabe si participará en la película – Breaking Bad

Siguen las noticias sobre la película de Breaking Bad, y lo que comenzó como un rumor ahora es una realidad y si aún dudas de todo lo que hemos informado, el actor principal de la serie, Bryan Cranston, ha confirmado el desarrollo de este proyecto, aunque, tristemente, ha dejado claro que no sabe si participará en él.

El día de hoy, Cranston tuvo una entrevista vía telefónica en el programa de radio y televisión de Dan Patrick donde el famoso periodista deportivo que trabajó en ESPN lo cuestionó sobre el tema y el intérprete de Walter White no pudo evadir el tema, pero aseguró que él no ha recibido el guión, por lo tanto no sabe si su personaje será parte de la película.

Aunque aclaró que si el mismo Vince Gilligan se lo pide, por supuesto que aceptará con mucho gusto formar parte de este nuevo proyecto que dará un final a ciertos personajes que no recibieron uno, además de volver a reunirse con el equipo que creo una de las mejores series de la historia.

Habiéndose confirmado que la serie girará en torno al futuro de Jesse Pinkman (Aaron Paul) después del final, muchos se preguntan cómo podría encajar Cranston en la historia. La respuesta podría ser a través de flashbacks, un recurso que ha sido mayormente explotado en Better Call Saul que en la misma serie insignia.

A continuación les dejamos la entrevista de The Dan Patrick Show: