Bucky Barnes revela su nuevo cambio de imagen para la serie de Disney+ – The Falcon and The Winter Soldier

El rodaje de The Falcon and The Winter Solider ha comenzado y ya tenemos las primeras imágenes de Sebastian Stan repitiendo su papel de Bucky Barnes para la serie de Disney+.

Las imágenes nos muestran al personaje de Stan con un cambio de imagen completamente diferente al que nos tenía acostumbrados. Ahora lleva, como la primera vez que lo vimos en la película de Capitán America: el primer vengador, el cabello corto y viste ropa común de civil (chaqueta de cuero negra, guantes y pantalones negros).

Aunque las imágenes no nos dicen más acerca de la trama, podríamos especular que Bucky está tratando de dejar atrás su pasado como The Winter Solider y asumir su verdadera identidad.

La serie, que está programada para debutar en 2020, se centrará en cómo Sam Wilson (Anthony Mackie) tomará el manto de Capitán América, mientras que Bucky se convertirá en White Wolf.