Búho/Muwan – Mayans MC

El cartel sigue rastreando el paradero del hijo de Galindo pero lamentablemente siguen pistas falsas, ojo no está muy lejos de encontrarlo.

En tanto los negocios no paran y los Mayans se reúnen con mafiosos chinos para calmar que lo sucedido con los samoanos no volverá a suceder. Previamente Angel y Jimmy (uno de los chinos) hacen negocios por afuera de sus jefes. Volviendo a la reunión y todo formalizado, antes de retirarse, Jimmy es muerto a manos de Bishop, los chinos sabían que era un traidor, aun no lo saben de Angel.

Para hacer más exhaustiva la búsqueda, la gente de Galindo recluta también niños y jóvenes para ver si pueden infiltrarse entre sus enemigos, y parece que no le ah ido nada mal, un niño se hace pasar por familiar de las victimas quemadas.