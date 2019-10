But the Righteous Will See Their Fall – The Righteous Gemstones

En tanto Gideon con parte de su verdad responsabilizándose frente a su abuelo, pero su madre no soporto que haya vuelto a la familia por el solo hecho de vengarse de su padre. Esta situación hace reemplantear al mismo Jesse y expone el video ante los participantes del mismo y sus respectivas esposas, lo cual a Amber le provoca tal ira que le dispara en su cola con un rifle de larga distancia.

¿Quién iba a pensar que Scotty no se saldría con a suya, que por obra y mano del señor, justo se le cruzaría en su camino el tío Billy con su auto colisionándolo y dejándolo desmayado? Pero eso no es todo, ya que la novia de Billy jugando y asustada al ver su arma, le dispara cuando éste recobra el conocimiento. La gran sorpresa es que al registrar la camioneta ven los millones de dólares que se estaba robando de los Gemstones , así que debían borrar las evidencias. Tiraron a Scotty con camioneta en un pantano, que más adelante la policía logro encontrar al bajar la marea.

Secuelas

El robo trajo sus consecuencias, al resto de la familia, pero en particular a Judy que al encontrarse con su tío, éste le dice que se marcha que ya no piensa en la iglesia (su idea es huir con semejante botín), esto la destroza y pretende refugiarse en los brazos de su ex novio, pero este también la rechaza, lo que logra una furia tal que termina presa.