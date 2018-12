Byzantium – Supernatural

Jack está muriendo, y los tres (Sam, Cas y Dean) deben no solo contener su tristeza, aunque Dean no puede ocultar su enojo. Lo extraño de todo es que Jack se fue en solo un segundo, con una velocidad que no nos permitió ni llorar.

Si bien Dean está MUY enojado, Sam es quien se demuestra más afectado. Es que claro, Jack se convirtió en el hijo de los tres. Mientras en el búnker Cas, Dean y Sam piensan en el funeral o si de buscar alguna forma para traerlo devuelta Jack está en el cielo.