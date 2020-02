Cadenas de cine cambian nombre a Harley Quinn: Birds of Prey

No es secreto que, pese a las buenas reseñas de la crítica especializada y comentarios positivos del público que la ha visto, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) es ahora mismo el peor estreno de DC Entertainment, al menos en taquilla local (EUA) y mundial.

Esto es irónico para la ex del Payaso, pero las grandes cadenas de cine planean ayudar un poco a que las cosas cambien. Siendo Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) un título larguísimo que ha resultado “cansado” incuso de leer para los cinéfilos comunes, tanto Cinemark como AMC cambiaron el nombre en sus marquesinas, apps y sitios a Harley Quinn: Birds of Prey… nombre que francamente tuvo que haber tenido la cinta desde un principio, centrándose en el querido y demente personaje, en lugar de “jugarle al geek” con las audiencias.

¿Ayudará este ajuste a catapultar la taquilla a su favor, ante los estrenos de Sonic the Hedgehog, Bloodshot, Mulan y The Invisible Man para las siguientes semanas? Se antoja poco probable…