Calzados | ¿Qué se usaba en Hawkins en los ‘80? – Stranger Things

La primera temporada quedó marcada por el look de Eleven . El personaje interpretado por Millie Bobby Brown generó identificación instantánea con su estilo sucio y desprolijo: cabeza rapada, vestido floreado, campera de jean y calzado All Star . Sucio y roto, como debía estar. Acto seguido, la actriz se convirtió en una de las caras de Converse y las Chucks experimentaron un nuevo renacer en su larga historia.

Como parte de la promoción por la segunda temporada, Sony y Reebok se unieron para lanzar un modelo exclusivo: el Reebok Ex-O-Fit Clean Hi, lanzado en 1984, el mismo año en que transcurre la historia. Otro ejemplo de product placement que va más allá de meter una marca en una historia. El diseño corre por cuenta de BAIT, una tienda de calzado y cultura urbana premium de los Estados Unidos.

¿Pero por qué Reebok y no Converse, como en la temporada anterior? ¿O por qué no Nike o adidas? Hay una explicación. Aún con Jordan y las AirMax, la década del 80 no fue la mejor para Nike, básicamente porque desatendió a un público fundamental: las mujeres. Reebok fue la primera marca en lanzar calzado exclusivo para mujeres, el Freestyle. Gracias a él, Reebok se convirtió en la marca deportiva más grande del mundo. Como pasa siempre desde aquel entonces, el calzado urbano se trasladó a la vida diaria y las mujeres los usaban todo el tiempo, con o sin step. Los Ex-O-Fit Clean fueron un modelo más masculino que los Freestyle, aunque muy parecido: un color, tira de velcro, viejo logo de Reebok.