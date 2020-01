Sus preferidas son las Puma Suede , un clásico de la marca alemana, con más de 50 años de historia. Axelrod cumple con el ABC de estos tiempos: las usa para ir a trabajar, para un recital y para estar en su casa. No importa la ocasión, porque las Suede son tan clásicas como los chalecos de Chuck o los trajes de Wendy : simples, básicas, imbatibles.

Las Suede negras de Axelrod también nos dicen que los multimillonarios no andan atrás de las tendencias y que saben causar impacto llevando tenis en un mundo donde todos cuidan mucho de sus apariencias.