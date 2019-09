Camp Redwood – American Horror Story

El problema es que ella termina siendo atacada por The Night Stalker y logra huir, aunque él juró regresar. Es por eso que decide ir con el resto al campamento. Durante el viaje, como en toda película slasher, son alertados de no ir hacia el campamento Redwood aunque es en vano.

En una clara referencia a I Know What You Did Last Summer (1997) atropellan a alguien en el camino y es por Brooke que lo socorren. Por supuesto, también los alerta a escapar. Al llegar al campamento conocerán a Margaret Booth una fanática religiosa que deja en claro varias de las reglas: no sexo, no drogas sin alcohol.

También conocemos a Bertie, quien fue parte de los empleados del campamento que decidió volver. Es gracias a Rita, la enfermera, que durante la primer noche descubren lo que pasó en 1970. En ese año Benjamín Ritchie fue empleado en el campamento luego de haber servido en la guerra donde descubrió su sed de sangre.