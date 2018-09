Canal Once presenta el estreno de Planeta Burbujas

Por supuesto que el equipo de Burbujas conformado por Mafafa Musguito, Mimoso Ratón, Pistachón Zig-Zag, Patas Verdes y el Profesor Memelovsky se tendrá que enfrentar el Ecoloco quien insiste en vivir en medio de la basura.

Crear una conciencia ecológica es una de las consignas de Roche al traer de regreso a estos personajes que nacieron en 1979 a través del Canal 2 de Televisa. Además si te pierdes el estreno lo podrás ver a las 8:30 pm en la señal de Once Niños (11.2) y en sus respectivas repeticiones el domingo a las 10:30 am en Canal Once y 8:30 pm en Once Niños.