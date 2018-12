¡Echándole limón a la herida! Como lo sospechábamos, Daredevil era una de las series más populares de Netflix, lo cual no le valió para no ser cancelada.

La tabla mostrada por la empresa dedica al big data muestra que el primer lugar de demanda dentro de EE.UU. en servicios de streaming se lo lleva Narcos: México, la cual ya ha sido renovada; después Chilling Adventures of Sabrina; le sigue Stranger Things, que no estrenó temporada este año; después Daredevil y el Top 5 cierra con The Handmaid’s Tale de Hulu, la única de este servicio. Las cinco restantes son producciones de Netflix.

Esta información vuelve a desatar los rumores sobre el papel de Marvel y Disney+ por recuperar sus personajes para integrarlos al MCU o la nueva plataforma de streaming en formato de serie.