Cannes 2019 – Lista de ganadores

Tras 11 días de duración, la edición número 72 del Festival de Cannes llegó a su fin y anunció la lista de ganadores de uno de los premios más prestigiados en la industria del cine.

Los encargados de entregar este reconocimiento fueron Alejandro González Iñárritu, director mexicano y presidente del jurado de largometrajes, junto a los directores franceses Enki Bilal y Robin Campillo, la actriz y directora senegalesa Maimouna N’Diaye, la actriz estadounidense Elle Fanning, el director griego Yorgos Lanthimos, el director polaco Paweł Pawlikowski, el director estadounidense Kelly Reichardt y el director italiano Alice Rohrwacher.

Palma de Oro “Parasite” – Bong Joon-ho

Grand Prix “Atlantics” – Mati Diop

Director Jean-Pierre and Luc Dardenne – “Young Ahmed”

Actor Antonio Banderas – “Pain and Glory”

Actriz Emily Beecham – “Little Joe”

Premio del Jurado (Empate) “Les Misérables” – Ladj Ly; “Bacurau” – Kleber Mendonça Filho

Guión Céline Sciamma – “Portrait of a Lady on Fire”

Mención especial Elia Suleiman – “It Must Be Heaven”



Se destaca la ausencia de grandes nombres que representaban rivales a vencer debido a su trayectoria como realizadores y dentro del mismo festival como Jim Jarmusch (The Dead Don’t Die), Terrence Malick (A Hidden Life), Xavier Dolan (Matthias & Maxime), Ken Loach ( Sorry We Missed You) y por supuesto Quentin Tarantino con su novena película, y probablemente penúltima, Once Upon a Time in Hollywood.