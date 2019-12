Carice van Houten estaría dispuesta a participar en la precuela – Game of Thrones

Sabemos que solo un personaje de Game Of Thrones podría tener cabida en la ya confirmada precuela House of the Dragon, (cuya trama se centrará en los orígenes de la Casa Targaryen y los primeros días de Westeros).

Por supuesto, hablamos de la bruja roja Melisandre, quien fue interpretada por Carice van Houten. Este personaje tenía cientos de años de edad, por lo que podría estar activa durante la época que cubrirá la nueva serie.

Recientemente EW le preguntó a la actriz si estaría dispuesta a regresar al fantástico mundo de George R.R. Martin y esto fue lo que dijo:

“Bueno, realmente dependería de la historia. Me interesaría si pudiéramos ver un lado completamente diferente de ella. Tendría que ser una perspectiva interesante que no hayamos visto antes”, explicó Carice van Houten.

Eso sí, Carice van Houten siente que la historia de su personaje tuvo un buen cierre y cree que tal vez tuvo una época en la que vistió de azul y no de rojo.

Recordemos que HBO le dio luz verde a esta precuela basada en en el libro Fire & Blood, luego de cancelar Bloodmoon, precuela que protagonizaría Naomi Watts.