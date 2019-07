Carice Van Houten quiere ver a Melisandre en los spinoffs – Game of Thrones

Hay muy pocos personajes de Game of Thrones que posiblemente podrían incluirse en la próxima precuela, titulada (provisionalmente) Blood Moon. El nuevo espectáculo nos hará retroceder miles de años por lo que, en teoría, personajes como el Night King, Leaf y su familia de los Hijos del Bosque, y tal vez el ex Cuervo de Tres Ojos.

Otra posibilidad, sin embargo, es que Melisandre podría ser parte de la nueva serie; su edad nunca se reveló completamente en Game of Thrones, pero sabíamos que vivió el tiempo suficiente para convertirse en polvo tan pronto como se sacó su collar luego de la Batalla de Winterfell.

Por su parte, Carice Van Houten ha hablado sobre la posibilidad de que ella regrese para otra ronda como la maga despiadada, y aunque cree que hay más historias que contar cuando se trata de Melisandre, su nombre aún no aparece en los planes el show todavía: “Supongo que podrías ver a una Melisandre muy joven o algo así, pero no en mi forma. Eso podría ser divertido, pero nadie me ha contactado al respecto. Hay tantos personajes geniales, pero personalmente me hubiera encantado ver más de los antecedentes de ella“, le dijo la actriz a Deadline.

Van Houten también expresó algo de insatisfacción por haber sido tipificada como una villana luego de GOT: “A veces siento que esa es la única parte frustrante de haber estado en Game of Thrones: soy muy agradecida por eso, pero a veces la gente solo ve ese lado de mí. Siento que probablemente debería hacer una comedia para evitar que sólo me asocien con la Mujer Roja “.

Si la oportunidad de regresar al papel se presentara aún está por verse, pero es cierto que los creadores tienen mucho material dentro de la historia de Melisandre.