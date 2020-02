Carl Lumbly se suma al elenco de la serie de Marvel en Disney+ – The Falcon and The Winter Soldier

El actor Carl Lumbly, conocido por su papel de M’yrnn J’onzz en la serie Supergirl, cambia de DC a Marvel y se suma al elenco de The Falcon and The Winter Soldier.

Los detalles del personaje que interpretará no han sido revelados aún, pero algunos fans de los cómics han levantado rumores acerca de qué podría dar vida a Isaiah Bradley, quien es una versión alternativa del Capitán América dentro de las diferentes historias de Marvel.

Aunque esto no ha sido confirmado por Marvel, esta teoría podría ser una realidad a partir de los multiversos que se plantea tendrá la nueva Fase del MCU, el cual incluye también todas las nuevas series de Marvel en Disney+.

Él compartirá créditos con Anthony Mackie (Altered Carbon), Sebastian Stan (I, Tonya), Emily VanCamp (Everwood), Wyatt Russell (Overlord) y el regreso de Daniel Brühl (The Alienist) como el villano Barón Zemo.

The Falcon and the Winter Soldier estrena en AGOSTO. Es dirigida por Kari Skogland y escrita por Malcolm Spellman.