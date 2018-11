Carla Gugino está dispuesta a interpretar un nuevo personaje en la temporada 2 – The Haunting of Hill House

Luego de que el creador y director Mike Flanagan asegurara que los hermanos Crain no aparecerían en una posible nueva entrega de The Haunting Of Hill House, los fans nos preguntamos si por lo menos el mismo elenco regresaría.

Afortunadamente la actriz Carla Gugino, quien interpreta a Olivia Crain, dijo a THR que estaría encantada de regresar a la serie con un nuevo personaje si Flanagan opta por una antología.

“Si me invitaran y pudiera, me encantaría, simplemente porque amo colaborar con él”, explicó Guino.

Anteriormente la actriz trabajó con el director en la película de Netflix Gerald’s Game, basada en la novela homónima de Stephen King.

Aunque la serie aún no está renovada, Flanagan ya confirmó que contaría con nuevos personajes e historias. ¿Será la nueva American Horror Story de Netflix?