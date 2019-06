Elena Anaya (The Skin I Live In), Michael Aronov (The Americans), Gaite Jansen (Peaky Blinders), Gil Bellows (Ally McBeal), Chris Backus (Big Little Lies), Gentry White (The Shannara Chronicles), Jodie Turner-Smith (Nightflyers), Violet McGraw (The Haunting of Hill House), Lucy Walters (Get Shorty), Mustafa Shakir (The Deuce), Greg Bryk (The Handmaid’s Tale), Shiloh Fernandez (Evil Dead), David Damane (Chicago PD), Gus Dale Halper (Happy!), Rainbow Sun Francks (Stargate Atlantis), Alex Mallari Jr. (Shadowhunters: The Mortal Instruments), Gregg Lowe (X-Men: Days of Future Past), Dwain Murphy (Little Dog), Jonathan Koensgen (Crawford), Hamza Haq (The Indian Detective) y Stuart Hughes (Orphan Black) forman parte del gran elenco de esta serie.

JETT está conformada por 9 episodios a cargo de Sebastián Gutiérrez (Gothika), creador, escritor, director y productor de la misma. Carla Gugino también funge como productora a lado de Mark Stern, Stuart Ford y Dana Brunetti.