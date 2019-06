Carla Gugino podría regresar en la segunda temporada – The Haunting of Hill House

Ya sabemos que la segunda temporada de The Haunting of Hill House estará basada en otra historia de terror, pero muchos deseamos volver a ver a los mismos actores con nuevos roles. Sí, como la serie antológica American Horror Story.

Afortunadamente todo parece indicar que esto podría ser posible, pues Carla Gugino, aka la matriarca de los Crain, confirmó a The Wrap que ha tenido conversaciones con el creador Mike Flanagan acerca de un nuevo papel en The Haunting of Bly Manor.

“Bueno, no puedo decir nada definitivo en este momento. Lo único que puedo decir es que Mike y yo realmente amamos colaborar y trabajar juntos. Cualquier oportunidad en la que nuestros calendarios nos permitan hacerlo, lo haremos, y sería un honor para mí. Solo puedo decir que estoy muy emocionada por la segunda temporada y por ver qué tiene Mike preparado”, explicó la actriz.

Si bien esto aún no asegura su participación en la nueva historia, nos emociona saber que no está descartado. Recordemos que previamente Flanagan y Guino trabajaron en la película Gerald’s Game, basada en la novela homónima de Stephen King.

La segunda temporada se basará en la novela “The Turn of the Screw” de Henry James, donde una joven institutriz pierde la cordura cuando comienza a ver fantasmas.