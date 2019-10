Conocida por muchos gracias a su trabajo en Watchmen , American Gangster o más recientemente The Haunting of Hill House , Carla Gugino es una actriz con una belleza extraordinaria y con un talento actoral impresionante que demuestra en cada uno de sus trabajos, uno de ellos la serie JETT .

CG: En esta profesión, como actor, la idea siempre es transmitir de más. Pero la idea de Sebastian siempre fue jalarme hacia atrás. Mi cara es muy expresiva y me tuve que despojar de eso, fue un verdadero reto. Referentes como Lee Marvin en Point Blank , Clint Eastwood o Toshiro Mifune fueron esenciales para revisar y crear un personaje que no necesariamente guste a la audiencia.

CG: Hay más apetito por explorar diferentes tipos de mujeres donde se explora historias más interesantes que ser “amables”. Pero no me malinterpreten, soy una amante de las historias de amor, pero estoy emocionada de que podamos explorar más capas. De hecho pasó algo muy interesante con la música. Algunas compositoras entregaron canciones relacionadas a la mujer agraviada que se levanta de las cenizas para vengarse, pero Sebastian y yo sabíamos que no iba por ahí. Esto no es Kill Bill . Ella es lo que es y es buena en ello. Si alguien se interpone en su camino, va a estar en problemas. No hay venganza personal… bueno tal vez un poco.

CG: Soy la primera persona que lee sus guiones, pero los escribe por su cuenta. Entonces, sí estoy involucrada desde el principio. Cuando algo tan impresionante e inspirado como Jett sale de su mente, me maravillo. Mi trabajo es hacer material la visión del creador y espero poder hacerlo aún mejor de lo que imaginó al escribirlo. Con él tengo la oportunidad de hecharle un vistazo a lo que hace, pero no tengo aportes desde un principio. Pero ciertamente JETT nació de su visión.

ST: Pese a todo, ¿crees que Jett tiene una brújula moral?

CG: Definitivamente la tiene, pero creo que ciertamente no está establecida para el mundo exterior. En lo personal, durante algunos años, mi autoestima estuvo determinada por cómo me percibía el mundo exterior o cómo percibía que me percibían. Ella es diferente, ve el mundo de adentro hacia afuera.

ST: ¿Cómo lidias con la violencia del personaje?

CG: Ella es una protectora bajo sus propias reglas. Cuando asesina a alguien, se considera una decisión desafortunada que tiene que hacer: no tiene interés en matar gente por naturaleza. El show juega con ello, pero deja claro que la violencia tiene consecuencias reales, y el humor no proviene de la violencia. Quentin Tarantino lo hace, y lo hace maravillosamente. Pero era algo que no nos interesaba abordar. Jett no se alegra del dolor, solo está eliminando los obstáculos. Ella está sobreviviendo.