Carnage se enfrenta a la policía durante la grabación de la secuela

Venom 2 ya está en producción, por lo que las fotos y los videos desde el set comenzarán a aparecer bastante seguido en las redes sociales.

En este caso tenemos al personaje de Woody Harrelson enfrentándose a la policía. Cletus Kasidy es encerrado por los agentes y rápidamente disparan unas cuantas veces sobre su cuerpo, pero parece que a Cletus no le sucede nada.

Bien podemos creer que esta es una escena posterior a que él se escape de la cárcel, por eso está siendo perseguido por la policía. Sin embargo, no se la ve por ningún lado a Shriek, su villana amiga que lo ayudaría a salir de prisión. Además, el hecho de que no se vea herido por los disparos puede significar que Kasidy ya está infectado por el simbionte de Carnage, pasa que no lo podemos apreciar porque los efectos especiales se agregan más tarde.

Tendremos que esperar hasta el 2 de octubre de este año para ver cómo Sony nos presenta a un personaje tan despiadado como Carnage por primera vez, pero tener a Woody Harrelson en su piel es una gran ventaja.