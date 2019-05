Carta abierta a Daenerys: querida khaleesi, te entendemos – Game of Thrones

Has crecido en el olvido, escondida del otro lado del mundo para no sufrir la persecución que tus propios genes y apellido te traerían. Tu único compañero era tu hermano mayor, quien no solo te maltrataba psicológicamente, sino que se creía con derechos sobre tu cuerpo. Derechos que no le correspondían. Los primeros años de tu vida, Daenerys, los pasaste a la sombra de un hombre que no dudó jamás en hacerte padecer toda clase de horrores, tanto así que hasta te vendió como ganado a una tribu reconocida por su salvajismo, su violencia y su tendencia a las violaciones, solo para asegurarse un ejército.

Pero no te rendiste, Daenerys. No te echaste a llorar, no te quejaste por tu destino. Al contrario, encontraste los modos para seguir adelante. Soportaste un marido cruel y violento, con el que no compartías ni siquiera el idioma, aprendiste a domarlo, a conquistarlo, a ganarte su confianza a pesar de ser una extranjera. Te convertiste en la Khaleesi, ganaste el derecho a la palabra, implantando la semilla del cambio en una cultura machista. ¿Y todo para qué? Para que una de aquellas mujeres a las que defendiste te arrebatara todo, a tu Khal Drogo y a tu pequeño hijo.