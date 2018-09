¡Ya está todo listo para el clásico evento anual del arrowverse! El crossover de tres noches que contará con la presencia de The Flash, Supergirl y Batwoman acaba de sumar una nueva cara. Se trata de Cassandra Jean Amell, quien interpretará a la supervillana Nora Fries, la esposa del Sr. Freeze de Batman.

En el cómic, Nora es una mujer con una enfermedad terminal que es congelada por su marido con la esperanza de poder encontrar una cura en el futuro. Una vez que despierta en el Pozo de Lázaro, Nora se convierte en Lázara, una villana con el poder de provocar fuego y reanimar a los muertos.

La actriz, quien es también esposa del protagonista Stephen Amell, comenzó su carrera siendo parte del reality Next Top Model. Sus créditos en televisión incluyen papeles en One Tree Hill, Hart of Dixie, Mad Men y CSI Miami.

Amell se une así a la recientemente anunciada Elizabeth Tulloch (Grimm), que se pondrá en la piel de la icónica periodista Lois Lane. Tulloch protagonizará el crossover junto a Tyler Hoechlin, quien estará repitiendo su papel de Superman.

El evento arrowverse se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de diciembre por The CW.