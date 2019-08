Cate Blanchett en la mira de Guillermo del Toro para su nueva película

Pero esa no es la única información en torno al casting de este nuevo proyecto, de acuerdo a Collider, Toni Collette (Hereditary) también está en la lista de posibles candidatas. Además revela que Cate Blanchett sí está contemplada, pero para un papel secundario al igual que Rooney Mara.

Mientras que el cast masculino podría estar integrado por uno o más de estos actores: Richard Jenkins (The Shape of Water), Ron Perlman (Hellboy), Willem Dafoe (Spider-Man), Mark Povinelli (Water for Elephants) y Michael Shannon (The Shape of Water), este último contemplado para un pequeño papel del cual no se tienen detalles.

Se espera que en las próximas semanas se defina el cast porque Nightmare Alley comenzaría su rodaje a principios de 2020.