Cate Blanchett y David Harbour serán estrellas invitadas en los episodios de 2020 – Los Simpson

Las estrellas de Stranger Things y The Aviator se suman a Springfield a partir del próximo año.

Blanchett aparecerá en Los Simpson el próximo año en un episodio que probablemente servirá como el final de la temporada 31. En The Way of the Dog, la actriz expresa la voz de una psicóloga canina llamada Elaine que acepta ayudar a Ayudante de Santa, que sufre de depresión. Ella determina si hay un trauma en su pasado que deben resolver, lo que en realidad se remonta al primer episodio de la serie.

Mientras tanto, Harbour, quien recientemente protagonizó Hellboy y regresará a la pantalla grande el próximo año en Black Widow, interpretará una versión alternativa del Sr. Burns en un episodio de la temporada 32. Burns ve algunos graffiti en la pared de la planta de energía nuclear y decide ir encubierto para resolver el problema. Como en Misión Imposible, le dan un cuerpo, una cara y una voz completamente nuevos para que la gente de la planta no lo reconozca.

La legendaria series está cumpliendo 30 años en el aire este 17 de diciembre, así que podrán ver una maratón impresionante en FOX ese día.