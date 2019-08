CBS All Access adaptará ‘The Man Who Fell to Earth’ a serie de televisión

CBS All Access, la casa de la franquicia Star Trek, adaptará The Man Who Fell to Earth a serie de televisión.

Alex Kurtzman y Jenny Lumet, quienes trabajaron juntos en Star Trek: Discovery, serán los encargados de llevar esta historia a la pantalla chica. Kurtzman dirigirá y actuará como escritor y showrunner junto con Lumet.

La icónica película de 1976, dirigida por Nicolas Roeg, fue protagonizada por David Bowie en el papel del extraterrestre Thomas Jerome Newton y se basó en la novela homónima de Walter Tevis.

La serie seguirá a un extraterrestre que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y que debe enfrentar su propio pasado para determinar nuestro futuro.

Kurtzman aclaró que no se trata de un remake directo, sino una especie de secuela. Habrá un nuevo extraterrestre, un nuevo personaje y una situación completamente nueva. Sin embargo, será fiel al espíritu de la novela.