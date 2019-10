CBS All Access renueva la serie para una segunda temporada – Why Women Kill

CBS All Access ha renovado su drama antológico Why Women Kill para una segunda temporada.

La noticia fue revelada antes del estreno del último episodio de la primera temporada el día de mañana.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la segunda entrega seguirá a un nuevo grupo de personajes que se enfrentan a actos de traición.

Creada por Marc Cherry (Desperate Housewives), la serie gira alrededor de tres mujeres que viven en distintas décadas: un ama de casa en los años 60, una celebridad en los 80 y una abogada en el 2018, mientras lidian con las infidelidades de sus maridos a su manera.

La primera temporada es protagonizada por Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time), Lucy Liu (Elementary) y Howell-Baptiste (The Good Place).