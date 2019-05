CBS renueva su planilla de programas

CBS ha renovado seis series de drama y dos programas de noticias para la temporada de televisión 2019–20. Los dramas que regresan incluyen Bull, Hawaii Five-0, Madam Secretary, MacGyver, SEAL Team y SWAT, mientras que los programas de noticias son 48 Hours y 60 Minutes.

Bull estará de vuelta para la temporada 4; Hawaii Five-0 regresa para la temporada 10; Madam Secretary vuelve para su sexta entrega; MacGyver tendrá su cuarta edición; y tanto SEAL Team como SWAT estarán regresando para su tercera temporada.

Estas series se unen a los renovados dramas de CBS Blue Bloods, Criminal Minds, FBI, God Friended Me, Magnum PI, NCIS, NCIS Los Angeles y NCIS: New Orleans. Las sitcoms Mom, The Neighborhood y Young Sheldon también fueron renovadas previamente.

Mayo es la época en la que la mayoría de las cadenas televisivas deciden cuáles son los programas que quieren renovar, cuáles son las series que cancelarán y también encargan los nuevos shows basados en los pilotos que los creadores de cada programa entregan a las cadenas. Así que se esperan muchas más de estas noticias en estos días.