Celebra el 25 Aniversario de la segunda película de Quentin Tarantino en Cinemex

El pasado 21 de mayo se celebraron 25 años de la primera proyección de Pulp Fiction en el Festival de Cannes de 1994. Para celebrar el primer cuarto de siglo de esta obra del director Quentin Tarantino, Cinemex presentará la película en pantalla grande durante dos semanas, del 2 al 15 de agosto.

Para los fanáticos del director y de esta película, podrán disfrutar nuevamente las actuaciones estelares de Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis y John Travolta en múltiples salas del país donde se proyectarán copias en formato digital. Este reestreno también sirve para calentar los motores para el estreno de Once Upon a Time in Hollywood, la novena y más reciente cinta de Tarantino que estrenará el próximo 23 de agosto.