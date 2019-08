Para asistir a este especial evento de aniversario tendrás que estar al pendiente de la programación de Warner Channel, además de sus redes y por supuesto de las noticias de Spoiler Time donde te informaremos cómo podrás asistir a la Warner House de FRIENDS.

Además recuerda que Warner Channel celebrará la serie con un maratón de 5 días que comienza el miércoles 18 de septiembre en punto de las 17:30 pm (MEX) arrancando con el primer episodio llamado The One Where Monica Gets a Roommate hasta el domingo 22 de septiembre, fecha del aniversario, que cerrará con el doble episodio final titulado The Last One.