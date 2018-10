Celebramos las 30 temporadas de la serie con el ranking definitivo de sus 30 mejores episodios – Los Simpson

En septiembre de este año se estrenó la temporada número 30 de Los Simpson en Estados Unidos, y nos percatamos que este show sigue con más vida que nunca. Sin dudas debemos destacar la fidelidad de sus seguidores, la misma que llevó a la serie a convertirse en el show que ha emitido la mayor cantidad de capítulos en hora prime en los Estados Unidos. Sí: somos muchos los que nos hemos criado viéndolos. Mientras nos preparamos para el estreno de la trigésima temporada que aterrizará en mayo de 2019 en América Latina, FOX acaba de anunciar especiales temáticos para los fans de la familia amarilla (puedes leer más sobre eso aquí). Y para seguir en esa sintonía, te traemos el ranking ascendente definitivo de los 30 mejores episodios de los de Springfield.

30 . Bart’s Comet (S06E14)

29 . Bart the Murderer (S03E04)

28 . Bart of Darkness (S06E01)

27 . And Maggie Makes Three (S06E13)

26 . Treehouse of Horror IV (S05E05)

25 . One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish (S02E11)

24 . Mr. Plow (S04E09)

23 . Hurricane Neddy (S08E08)

22 . Homer vs. the 18th Amendment (S08E18)

21 . Flaming Moe’s (S03E10)

20 . Deep Space Homer (S05E15)

19 . Bart Sells His Soul (S07E04)

18 . Rosebud (S05E04)

17 . Homer’s Phobia (S08E15)

16 . Homer the Smithers (S07E17)

15 . Short Films About Springfield (S07E21)

14 . Who Shot Mr. Burns? Part Two (S07E01)

13 . Marge vs. the Monorail (S04E12)

12 . King Size Homer (S07E07)

11 . Homer the Heretic (S04E03)

10 . Homer the Great (S06E12)

9 . Homer Badman (S06E09)

8 . Who Shot Mr. Burns? Part One (S06E25)

7 . Treehouse of Horror V (S06E06)

6 . The Springfield Files (S08E10)

5 . The City of New York vs. Homer Simpson (S09E01)

4 . Last Exit to Springfield (S04E17)

3 . Cape Feare (S05E02)

2 . You Only Move Twice (S08E02)