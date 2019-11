Celebrando 56 años en la TARDIS – Doctor Who

¡El tiempo no pasa por el Señor de Gallyfrey! La serie Doctor Who cumplió 56 años el pasado sábado siendo todavía –pese al falso rumor de su cancelación a mediados de los años 80– la serie televisiva más longeva en la historia.

¿Es demasiado tarde para entrar al mundo de Doctor Who? ¡Claro que no! Además de ser una serie para toda la familia y la más incluyente no solo por moda (así ha sido desde 1963), la historia del Señor del Tiempo rebelde que se dedica a hacer justicia a través del tiempo y el espacio siempre entrega historias emocionantes, inteligentes y con ideas frescas.

Estas son las razones para celebrar ayer, hoy y siempre a Doctor Who, antes conocido en América Latina como Doctor Misterio.